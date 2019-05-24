Мурманский почтальон стала одной из лучших по Северо-Западу

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-24T11:34:30+03:00

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В Архангельске завершился региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства, который проводился среди сотрудников Почты России. Среди лучших – мурманчанка. Почтальон из Полярного Ульяна Биба завоевала почетное второе место.

Опередила северянку специалист из Вологды Анна Коношенкова. Теперь она вместе с водителем Артемом Харитонововым из Коми, который стал лучшим в своей категории, представит Северо-Запад на следующем этапе конкурса, который пройдет в июле в Москве.

– Именно от работы водителей и почтальонов зависят скорость и качество услуг, оказываемых Почтой России. Мне очень повезло, что я смог лично познакомиться с каждым участником. Увидеть, как ответственно, тщательно и душевно они подходят к исполнению своих обязанностей. Могу смело сказать, что каждый конкурсант - это мастер своего дела, – подчеркнул заместитель директора макрорегиона Северо-Запад по операционному управлению Дмитрий Григорьев.

Задания для конкурса были подготовлены заранее, в них отрабатывалась как теория, так и практика. Например, почтальоны формировали маршрутный «ходовик» и работали с сортировкой подписных изданий. Водители же сражались за право быть лучшими в фигурном вождении и ремонте автомобиля. Все они проходили через несколько дисциплин: змейка, параллельная парковка, заезд в гараж задним ходом, замена свечей. Наш регион на конкурсе представил водитель Игорь Кукушкин из Мурманска.

Отметим, что данный конкурс профессионального мастерства проводится раз в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU