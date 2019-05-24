2019-05-24T10:23:20+03:00
Происшествия

Lexus в кювете: По дороге в Вологду мурманчанин уснул за рулем

Пассажиры уставшего водителя отделались ушибами
Елена МОЛОДЦОВА
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Увы, сон помешал семье из Мурманска добраться до Вологды. Фото: УГИБДД по республике КарелияУвы, сон помешал семье из Мурманска добраться до Вологды. Фото: УГИБДД по республике Карелия
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Сезон отпусков начался, и северяне потянулись на юг, чтобы успеть до наступления холодов погреться и запастись витаминами. Правда, дорога есть дорога, и, торопясь к ласковому солнышку, не стоит пренебрегать правилами безопасности.

- В 6:00 23 мая на 547 километре автодороги МедвежьегорскВологда произошла авария. По предварительной информации, 43-летний водитель Lexus уснул за рулем. Внедорожник потерял управление и вылетел в левый кювет, - сообщает Управление ГИБДД по республике Карелия.

Семья ехала в Вологду, но авария несколько спутала их планы. К счастью, никто из находящихся в салоне людей не получил серьезных травм. 36-летняя женщина и 5-летняя девочка, которая ехала, как и положено, в кресле, отделались ушибами. Кстати, у водителя за плечами 21 год стажа, в момент ДТП он был трезв.

- Напоминаем водителям о необходимости обеспечивать максимальную безопасность детям-пассажирам во время поездки, в том числе используя специальные удерживающие устройства, не превышать скорость и не совершать рискованных маневров, - предупреждают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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