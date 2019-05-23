Владимир Путин встретился с бывшим губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-23T19:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент провел встречу с бывшими главами регионов страны. Владимир Путин поблагодарил их за работу и попросил поддержать преемников.

– Хотел выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку, чтобы они могли естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан. И самое главное – чтобы они, воспользовавшись тем, что и вами было сделано за последние годы, смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих на этих территориях, то есть добивались бы тех целей, ради которых мы с вами и работаем, – обратился к собравшимся глава государства.

На встрече присутствовали шесть бывших руководителей: Борис Дубровский (Челябинская область), Александр Бердников (Республика Алтай), Юрий Берг (Оренбургская область), Александр Орлов (Республика Калмыкия), Аман Тулеев (Кемеровская область) и бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Ранее Марина Васильевна заявляла, что не собирается оставаться в Заполярье и переедет в Москву. Тогда многие СМИ перевели ее на новую должность в Совет Федерации.

О том, что бывшие главы субъектов без работы не останутся, сказал и президент:

– Как правило, коллеги, которые возглавляли регионы, продолжают работу с учетом полученного опыта на другом уровне, а может быть, даже в других регионах или в Москве.

О том, что Марина Ковтун может покинуть пост заговорили еще в сентябре 2017-го, но окончательное решение об отставке по собственному желанию она приняла в марте 2019 года. На ее место Владимир Путин назначил Андрея Чибиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марина Ковтун путешествует по Орловской области

Бывший губернатор Заполярья нарушила интернет молчание (подробности)

Встреча Владимира Путина с бывшими главами регионов.Среди приглашенных 23 мая была и экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Видео: kremlin.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU