2019-05-23T18:20:50+03:00
Происшествия

Бывшего полицейского из Мурманска судили за «полярки»

Мужчина был фиктивно прописан в Туманном
Анна СТЕПАНОВА
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Северянин за шесть лет увел из бюджета почти миллион рублей.Северянин за шесть лет увел из бюджета почти миллион рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Работающим в районах Крайнего Севера выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в наших непростых условиях. В простонародье ее называют «поляркой» и уезжающим из Заполярья порой расставаться с ней совсем не хочется. Так произошло и с бывшим сотрудником правоохранительных органов, который был уволен со службы еще в 2001 году.

– В 2012-м он решил похитить средства, принадлежащие федеральному бюджету в виде части пенсии, начисленной с районным коэффициентом. Для этого он использовал фиктивную регистрацию в поселке Туманный, который находится в Кольском районе, – рассказали пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Вычислить этот факт оказалось несложно - мужчина не менял место своего фактического проживания. Но информацию о том, что он живет в Московской области с сентября 2012-го по март 2018 года умышленно скрывал. Деньги при этом начислялись и надо сказать, сумма набежала приличная. Социальная выплата с учетом районного коэффициента 1.7 составила в общей сумме свыше 997 тысяч рублей.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ, а расследованием занимался следственный отдел УФСБ России по Мурманской области.

– Обвиняемый вину признал в полном объеме, возместив бюджету причиненный ущерб. Приговором Октябрьского суда мужчина осужден и приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу, – подчеркнули в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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