2019-05-23T17:13:45+03:00
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Сегодня «Сборная Снежногорска» играет в четвертьфинале Высшей лиги КВН

Выступление северян уже заслужило высокие оценки редакторов
Мария ПАШЕНКОВА
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Болельщики команды сами оплачивают дорогу до столицы и обратно, проживание, а также билеты на игру. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn.Болельщики команды сами оплачивают дорогу до столицы и обратно, проживание, а также билеты на игру. Фото: vk.com/snezhnogorskkvn.
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Час икс настал: 23 мая в 19.00 «Сборная Снежногорска» снова сыграет в Высшей лиге КВН. В Центральном академическом театре Российской армии пройдет четвертьфинал, в котором с северянами встретятся команды «Нате» (станции Брюховецкая, Краснодарский край), «Волжане» (СамГТУ, Самара), «Селивановы» (Ульяновск), «Так-то» (СФУ, Красноярск).

Редакторский смотр игры уже прошел. Особенно приятно, что на нем заполярная команда заслужила высокие оценки.

- Вновь галерея снежногорских персонажей. Реквизитно, музыкально, с рефренами, мэром и танцами, которым так и хочется аплодировать. Хотели показать номера, но решили дальше знакомить с коллективами. В зале хохот, - рассказывают по итогам редактуры.

В этот раз нас познакомят конкретно с каждым районом Снежногорска. Северян на игре поддержат земляки. Среди болельщиков - врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Пожелаем снежногорцам удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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