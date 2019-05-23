Мусорный коллапс под Кандалакшей: Дачники забросали трассу «Кола» бытовыми отходами

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-23T14:40:54+03:00

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но дачники не в курсе! Фото: Мурманск Live

Стоянки отдыха дорожники убирают два раза в неделю, но это не спасает

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Еще пару лет назад Управление федеральной трассы «Кола» забило тревогу – у дачных и садовых товариществ вошло в привычку вывозить мусор в контейнеры на стоянках для отдыха водителей. Решить эту проблемы должна была мусорная реформа, но сезон начался, а дачники своих привычек не изменили. Это заметил даже врио главы Мурманской области Андрей Чибис.

- Контейнеры на дороге в аэропорт постоянно переполнены. Самим-то не противно? – возмутился Андрей Владимирович на «оперативке».

Его мнение разделяют и северяне, которые уже окрестили федеральную трассу «помойной». Правда, речь идет только об одном районе.

- Похоже, администрации Кандалакшского района и дорожным службам совсем плевать на то, как выглядят обочины и места стоянок на федеральной трассе, - пишут в соцсетях.

Но в том-то и дело, что не наплевать - дорогу убирают и заботятся о чистоте. Но объемы мусора превышают все мыслимые пределы, а дачники отказываются оборудовать в своих товариществах контейнерные площадки и платить за вывоз мусора. Зачем? Когда можно бесплатно!

- Уборка стоянок для отдыха на дорогах в аэропорт «Мурманск» и в Кандалакшском районе производится два раза в неделю, тогда как на других участках – один раз. Но этого не достаточно: дачники выгружают на стоянки старые диваны, окна и прочий крупногабаритный хлам. Мы неоднократно обращались в администрации поселений и районов, но чиновники не могут заставить людей не засорять дорогу, - сетует директор Мурманского филиала Управления федеральной трассы «Кола» Андрей Аляпкин.

ИСТОЧНИК KP.RU