2019-05-23T14:49:12+03:00
Общество

В Мурманской области создадут Фонд содействия жилищному строительству

В ближайшее время в регионе также появятся Центр городского развития и Центр государственно-частного партнерства.
Светлана УФИМЦЕВА
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Основной задачей Фонда станет стимулирование развития жилищного строительства в регионе, в первую очередь в областном центре. Фото: правительство Мурманской области.Основной задачей Фонда станет стимулирование развития жилищного строительства в регионе, в первую очередь в областном центре. Фото: правительство Мурманской области.
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Строительство стало одной из ключевых тем на прошедшем заседании правительства. Чтобы реанимировать эту сферу, в Мурманской области решено создать новую организацию.

– Фонд содействия жилищному строительству будет создан для реализации жилищных программ, улучшения жилищных условий наших граждан, строительства жилья для расселения аварийного фонда, – озвучили на встрече.

Документы по Фонду должны успеть разработать до конца 2019 года, а свою работу он начнет уже в 2020-м.

– Такой формат успешно применяют в некоторых субъектах. Очевидно, что нам необходим инновационный механизм, позволяющий аккумулировать и грамотно использовать средства для развития строительства в Заполярье, – объяснил врио губернатора Андрей Чибис.

Фонд содействия жилищному строительству - некоммерческая организация, учредителем которой выступит минстрой. Как рассказал заместитель главы Евгений Никора, финансировать его будут за счет средств бюджета в рамках госпрограммы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения».

В ближайшее время в Заполярье также появятся Центр городского развития и Центр государственно-частного партнерства. Основными задачами последнего станут экспертиза проектных инициатив и привлечение инвесторов.

Зоя Санджиева предложила проранжировать проекты, которые находятся в работе, ориентируясь на степень значимости для населения и привлекательность для инвесторов.

Зоя Санджиева предложила проранжировать проекты, которые находятся в работе, ориентируясь на степень значимости для населения и привлекательность для инвесторов.

– Если будет саботаж и сопротивление при реализации инвестиционных проектов и проектов ГЧП, лично займусь снятием препонов, последуют кадровые решения, – добавил после доклада врио заместителя губернатора Зои Санджиевой Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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