2019-05-23T14:02:48+03:00
Происшествия

В Мурмашах на территории детского сада выкопали «снаряд»

К счастью, найденный предмет не представлял опасности
Елена ЧУМАКОВА
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Снаряд оказался куском гидравлической трубы. Фото: Управление городского хозяйства МурмашейСнаряд оказался куском гидравлической трубы. Фото: Управление городского хозяйства Мурмашей
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74 года минуло с тех пор, как отгремели последние бои самой кровопролитной войны в мировой истории – Великой Отечественной, а эхо по-прежнему доносит ее отголоски. За один из них приняли необычную находку в Мурмашах.

- 22 мая на территории детского сада №10 подрядчик устанавливал веранду. При проведении земляных работ был обнаружен предмет, внешне похожей на снаряд времен Великой Отечественной, - рассказывает начальник Управления городского хозяйства Мурмашей Александр Письмак.

На место вызвали полицию. К счастью, детей в тот момент в дошкольном учреждении не было – работы велись в вечернее время. Опытные силовики быстро определили, что тревога ложная.

- За снаряд времен Великой Отечественной войны рабочие приняли кусок гидравлической трубы, который долго пролежал в земле и, разумеется, не представлял никакой опасности, - отметили в УМВД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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