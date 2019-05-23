2019-05-23T12:50:08+03:00
Происшествия

В Карелии мурманчанин выехал на встречку и погиб

В противостоянии Land Rover и Hyundai Elantra выстоял внедорожник
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
От леговушки осталсь груда железа. Фото: УГИБДД по республике КарелияОт леговушки осталсь груда железа. Фото: УГИБДД по республике Карелия
Изменить размер текста:

Тундра, вьющаяся лента дороги до дома, до родного Заполярья, всего несколько сотен километров… В Карелии на перегоне между Кемью и Лоухами произошла смертельная авария.

- ДТП случилось в 17:10 на 951 километре федеральной автодороги «Кола». Водитель Hyundai Elantra, житель Мурманска, ехал в сторону Кольского полуострова. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Rover, - сообщает в УГИБДД по республике Карелия. – Мурманчанин получил травмы несовместимые с жизнью и скончался еще до приезда скорой помощи. Водителя внедорожника, которым оказался житель Москвы, госпитализировали.

Напомним, вечерняя авария в самом Мурманске обошлась без жертв. Правда, теперь водителя, который ее устроил, ищут сотрудники полиции. А в понедельник, 20 мая, под Заполярным 32-летний пешеход кинулся под колеса самосвала и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сегодня «Сборная Снежногорска» играет в четвертьфинале Высшей лиги КВН
В Кандалакше пожар обрушил кровлю жилой двухэтажки
Андрей Чибис засветился в клипе вместе с Сергеем Шнуровым
Мусорный коллапс под Кандалакшей: Дачники забросали трассу «Кола» бытовыми отходами
В Мурманской области создадут Фонд содействия жилищному строительству
В Мурмашах на территории детского сада выкопали «снаряд»
В Мурманске возбудили уголовное дело по факту наезда Range Rover на собаку
Три года условно: Начальник пожарной части в Снежногорске не сядет за присвоение 2,3 миллиона рублей
В научной библиотеке Мурманска планируют создать планетарий
В Мурманске водитель снес дорожное ограждение и сбежал
В Кандалакше подарят новую жизнь катку
Котенок из Снежногорска, которого подожгли живодеры, ищет дом
«100 шагов вперед»: как в Мурманской области будут улучшать городскую среду
В Мурманске найден один из подростков, устроивших погром в «Сказке»
В Мурманской области зайцы выбегают на взлетно-посадочную полосу аэропорта
Мурманчанина, пропавшего на реке Лотта, нашли живым
В Кандалакше молодую девушку искалечила вилкой ее же знакомая
Жильцам социального дома в Мурманске выписали «астрономические» квитанции за тепло
На спасание щенка с оторванной лапой в Мурманске собрали 65 тысяч рублей