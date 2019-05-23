В Карелии мурманчанин выехал на встречку и погиб

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-23T12:50:08+03:00

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Тундра, вьющаяся лента дороги до дома, до родного Заполярья, всего несколько сотен километров… В Карелии на перегоне между Кемью и Лоухами произошла смертельная авария.

- ДТП случилось в 17:10 на 951 километре федеральной автодороги «Кола». Водитель Hyundai Elantra, житель Мурманска, ехал в сторону Кольского полуострова. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Land Rover, - сообщает в УГИБДД по республике Карелия. – Мурманчанин получил травмы несовместимые с жизнью и скончался еще до приезда скорой помощи. Водителя внедорожника, которым оказался житель Москвы, госпитализировали.

Напомним, вечерняя авария в самом Мурманске обошлась без жертв. Правда, теперь водителя, который ее устроил, ищут сотрудники полиции. А в понедельник, 20 мая, под Заполярным 32-летний пешеход кинулся под колеса самосвала и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU