Три года условно: Начальник пожарной части в Снежногорске не сядет за присвоение 2,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-23T11:50:30+03:00

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Масштаб не тот, и совести больше. Начальник специальной пожарно-спасательной части №1 Специального управления ФПС №48 МЧС России в Снежногорске пошел было по пути своих коллег главка, которые обманули родное ведомство на 220 миллионов рублей, но перед лицом служителей Фемиды одумался и решил исправить допущенные ошибки.

- С июня 2015 года по февраль 2017-го подсудимый давал указания подчиненным писать рапорты с просьбой выплатить им дополнительную материальную помощь под предлогом прохождения лечения и приобретения медикаментов. Деньги до заявителей доходили, но потом часть из них сразу попадала в карман руководства. Начальник пожарной части таким образом обогатился на 2 миллиона 237 тысяч рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

Мужчина до последнего отказывался признавать вину, уверяя, что баснословную сумму потратил на ремонт пожарной части. Однако в зале суда он все-таки сдался и раскаялся, при этом возместив нанесенный ущерб в полном объеме. Виновным в мошенничестве в особо крупном размере, его признали, но лишать свободы все же не стали, дав три года условно и лишив права два года занимать в МЧС руководящие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU