В Кандалакше подарят в новую жизнь катку

СЕГОДНЯ 09:58 2019-05-23T09:58:41+03:00

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Социальный проект «Голосуй за свой каток!» шагает по стране уже пятый год. В этот раз он добрался и до Мурманской области. Организаторы намерены подарить новую жизнь одному из катков в Кандалакше.

По условиям конкурса, города и небольшие поселения подают заявки, а люди за них голосуют. Те, кто набрал наибольшее количество голосов, получают новый каток и в придачу с искусственным газоном и воротами для тренировок и турниров любительских футбольных команд летом.

- Среди больших городов выиграл Ярославль, среди маленьких – Селегинск (Бурятия), набравшие 16267 и 7702 голосов соответственно. Все молодцы! А еще в этом году жюри решило дополнительно поощрить новым катком Кандалакшу. Жители этого города были очень активны в нашем конкурсе на протяжении нескольких лет. Что же, всех с победой, ждите новый каток в этом сезоне! – сообщили о результатах ежегодного конкурса организаторы.

Работы по преображению спортивных площадок в городах-победителях пройдут с 15 августа 2019 года по 31 января 2020 года. Всего за историю конкурса было реконструировано 15 катков.

ИСТОЧНИК KP.RU