В Мурманске найден один из подростков, устроивших погром в «Сказке»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-05-22T18:16:19+03:00

Тинейджеров, которые куролесили в детском городе «Сказка», находят одного за другим. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Виктор КОСТРОВ

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Не так давно детский городок в столице Заполярья подвергся нападению агрессивных тинейджеров. К счастью, молодые люди не успели ничего сломать. Но зато они потрепали нервы охранникам и наряду силовиков, выезжавшим на место.

Ребята хамили сотрудникам детского городка «Сказка», бегали по территории, пытались разрушить скульптуры, после чего удрали. Некрасивая выходка попала на камеру видеонаблюдения и стала предметом для разбирательств.

Сотрудники учреждения «Мурманские городские парки и скверы» обратились в правоохранительные органы. Этот серьезный шаг на днях принес свои первые плоды.

- Мы сразу подали заявления в полицию. Одного подростка уже нашли. В очередной раз хочется напомнить мурманчанам, что все, что установлено в городе, сделано для них, - заметил руководитель муниципального предприятия «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

О каких-либо уголовных последствиях для задержанного подростка, конечно, говорить не приходится. Дело ограничилось выговором и воспитательной беседой.

Молодой человек еще не достиг совершеннолетия. Вдобавок, парень и его буйные друзья не успели повредить ни одного объекта.

Важно беречь городское имущество: фонари, скамейки, арт-объекты. В противном случае - Мурманск, который только начинает расцветать, будет выглядеть словно захолустье.

ИСТОЧНИК KP.RU