2019-05-22T16:12:37+03:00
Происшествия

В Кандалакше молодую девушку искалечила вилкой ее же знакомая

Нападение произошло во время вечеринки
Иван ПЕТРОВ
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Жительница Мурманской области получила тяжелые травмы - на нее напали... с вилкой.Жительница Мурманской области получила тяжелые травмы - на нее напали... с вилкой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Иногда алкоголь вдохновляет людей на великие дела. Но куда чаще толкает на чудовищное зло. В Мурманской области большинство истязаний и убийств происходит, что называется, «по синей лавочке». Вот и очередной жуткий инцидент, отмеченный в Кандалакше, попадает в алкогольную серию.

Все случилось на почве бытовой ссоры. Местом действия стала обычная квартира. Там проходила молодежная вечеринка, где спиртное лилось рекой. Обе дамы - 24 летняя пострадавшая и 27-летняя подозреваемая - к моменту ссоры хорошо «заложили за воротник».

- Подозреваемая взяла со стола кухонную вилку и нанесла приятельнице несколько ударов в грудь. Телесные повреждения, полученные пострадавшей, медики позже расценили, как повлекшие тяжкий вред здоровью, - извещает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Зубцы кухонного инструмента проникли в тело, что повлекло за собой обильное кровотечение. К счастью, пострадавшую вовремя увезли на «Скорой».

Помощь, но уже адвокатов, пригодится и напавшей на нее кандалакшанке. Молодой женщине придется ответить за причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас северянка дожидается суда под подпиской о невыезде. Ей грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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