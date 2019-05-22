Жильцам социального дома в Мурманске выписали «астрономические» квитанции за тепло

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-22T14:14:11+03:00

В Мурманске жильцы социального дома получили завышенные квитанции за тепло. С таким перерасчетом северяне не согласны. Фото: yandex.ru/maps

В отдельных случаях плата за батареи составила до 7-ми тысяч рублей

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«Диванные эксперты» любят острить насчет новеньких 3-этажек на жилстрое. Дескать, качество у них низкое. Правда, сами жильцы мурманских социальных домов не жалуются. Тепло, светло, сухо и чисто - что еще человеку надо?

Вот и мурманчанка Лидия Ласточкина полюбила свою новую квартиру в социальном доме на Генералова, 23/1. Все было хорошо, до тех пор, пока не стали поступать астрономические «платежки».

- В апреле пришла квитанция за отопление на 600 рублей больше. А теперь, в мае, вообще в 2 раза больше: кому-то 5, кому-то и вовсе 7 тысяч. У нас задолженности нет, площадь квартир небольшая. Откуда такая сумма взялась? - сетует Лидия Анатольевна.

По данным ПАО «Мурманская ТЭЦ», перерасчет произвела управляющая компания. Правда, в организации «Недвижимость-сервис» поначалу удивились нашему вопросу: «обращайтесь в ТЭЦ, это их работа». В итоге сотрудники УК все-таки согласились пояснить причину завышенной суммы.

- Дом совсем новый, заселение было только в 2018 году. Изначально плата рассчитывалась по нормативу, а теперь мы берем усредненное значение в соответствие с электронным прибором учета в подвале. Поэтому образовалась разница в сумме, которую необходимо покрыть, и мы сделали перерасчет в соответствии с постановлением правительства области, - пояснили в УК «Эксплуатация-сервис».

Такая «платежка счастья» приходит только один раз в год. Как заверили в Эксплуатации-сервис, следующая квитанция поступит с обычной суммой. Впрочем, жильцов такое объяснение не устраивает..

ИСТОЧНИК KP.RU