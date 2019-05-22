2019-05-22T14:01:38+03:00
Дом. Семья

На спасание щенка с оторванной лапой в Мурманске собрали 65 тысяч рублей

Трехмесячная Ева приходит в себя после операции
Елена МОЛОДЦОВА
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Сейчас Ева борется с сильным воспалительным процессом, который начался из-за некроза тканей. Фото: "Добрые руки"Сейчас Ева борется с сильным воспалительным процессом, который начался из-за некроза тканей. Фото: "Добрые руки"
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Жить будет! Страшно подумать, в каких муках пришлось бы умирать трехмесячному щенку, если бы его не обнаружили зоозащитники. Напомним, маленькую собаку с оторванной лапой нашли у железнодорожных путей в столице Заполярья и в срочном порядке отвезли в ветклинику.

- К сожалению, спасти оторванную лапу не удалось. После травмы прошло слишком много времени и конечность попросту сгнила. Еву - так мы назвали нашу новую подопечную - прооперировали: бедро отрезали не полностью, сделали культю. После этой сложной процедуры малышке понадобилось переливание крови, показатели оказались крайне низкие. Сейчас Ева проходит курс антибиотиков в стационаре - из-за сильного некроза тканей в организме начался мощный воспалительный процесс, - рассказывает администратор группы «Добрые руки» - поддержка бездомных животных» Елена Токмачева.

Разумеется, лечение такого сложного случая недешевое. Зоозащитники открыли сбор средств для помощи Еве и буквально за несколько дней собрали больше 65 тысяч рублей. На беду животного откликнулось более 130 человек со всех уголков России. Как только собака пойдет на поправку, волонтеры начнут искать для нее новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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