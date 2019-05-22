2019-05-22T12:43:15+03:00
Общество

В Заозерске из квартиры выселили женщину, которая по ночам вела разгульный образ жизни

Мадам очень не хотела покидать насиженное место, но судебные приставы были непреклонны
Елена МОЛОДЦОВА
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Судебным приставам пришлось дежурить у квартиры, чтобы выселить женщину, ведущую по ночам разгульный образ жизни.Судебным приставам пришлось дежурить у квартиры, чтобы выселить женщину, ведущую по ночам разгульный образ жизни.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эх, не дают строгие соседи разгуляться бойким и жизнерадостным северянам. Напомним, в Апатитах молодую пару оштрафовали на 63 тысячи рублей за бурный и громкий секс по ночам. Но, как выяснилось, ребята еще легко отделались. В Заозерске женщину и вовсе попросили покинуть квартиру из-за ночного разгульного образа жизни. Беспокойная соседка не давала спать всему дому, не говоря уже о регулярных визитах полиции.

- Сотрудники администрации обратились в суд с просьбой выселить возмутительницу общественного спокойствия. Тем более, что квартира, в которой она проживала, была не ее. Служители Фемиды встали на сторону жильцов и вынесли соответствующее решение. Женщина оспаривать приговор суда не стала, но и съезжать не торопилась, - рассказывают в Управлении судебных приставов по Мурманской области. – Чтобы исполнить решение служителей Фемиды, нашим сотрудникам пришлось организовать дежурство у дверей ее квартиры.

Но даже после вручения постановления, в котором было четко прописано, что на переезд северянки отводится пять дней, женщины не покинула насиженное место. Пришлось судебным приставом посетить ее второй раз.

- Женщина объяснила, что у нее нет денег на переезд. Но тут навстречу пошла администрация Заозерска, которая предоставила и грузчиков, и транспорт, - отмечают в ведомстве.

В итоге шумная соседка отправилась жить в свою квартиру, а дом, где она веселилась столько времени, вздохнул спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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