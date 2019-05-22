В Мурманской области 10 человек пожаловались на клещей из Карелии и Вологды

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-22T10:59:42+03:00

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Высокая обувь, закрытая шея и прочные штаны до самых пяток. Так одеваются для похода в лес жители средней полосы и сибирских регионов - защищают все открытые части тела. По крайней мере, так делают те, кому здоровье не безразлично. Защищаются от энцефалитного клеща.

В Мурманской области, к счастью, опасный паразит не водится. И, как говорят ученые, вряд-ли приживется - уж очень у нас холодный климат. Но жители Заполярья все-таки умудряются подхватить паукообразное на отдыхе. Каждый год в Роспотребнадзор обращаются десятки северян, искусанных клещами в более южных регионах. Не стал исключением и 2019 год.

- На 20-й календарной неделе текущего года в медицинские организации обратилось 10 человек, из которых только 1 ребенок привит против клещевого энцефалита. По состоянию на 16 мая 2019 года, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 19 человек, - сообщает Роспотребнадзор по Мурманской области.

В прошлом году такой же период оказался менее «урожайным» на клещей - число укушенных северян было меньше на 6 человек.

Сотрудники Роспотребнадзора специально исследовали 4-х клещей, из числа тех, которых северяне привезли на себе. Результат приятно удивил - никаких болезней! В этом году ни один житель Мурманской области клещевым энцефалитом пока не заразился.

Впрочем, лиха беда начало. Будьте осторожнее на отдыхе, дорогие земляки! Чаще всего клещи нападают на северян в Карелии и Вологодской области, а также под Петербургом и Псковом.

ИСТОЧНИК KP.RU