В Кандалакше задержали банду охотников за канализационными люками

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-21T17:56:34+03:00

На юге Мурманской области раскрыто массовое хищение колодезных крышек. Ущерб на удивление большой - 60 тысяч рублей. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Виктор КОСТРОВ

Воришки прибрали к рукам 12 чугунных крышек, причинив ущерб на 60 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Необычный преступный промысел избрали для себя 3 приятеля на юге Мурманской области. Прямо у себя под ногами северяне нашли «золотой источник», который обещал им стабильный заработок. Жители Кандалакши сколотили криминальную банду. Специализировалась их «бригада» на... канализационных люках.

Все началось пару месяцев назад. По всей Кандалакше прохожие стали жаловаться на открытые колодцы. Сотрудники коммунального предприятия рассмотрели заявки, проверили территорию и за голову схватились: пропало 12 крышек! Все - из литейного чугуна.

Учитывая, что речь идет о цветном металле, общий ущерб составил 60 тысяч рублей. Найти злодеев оказалось непросто, но в итоге полиция Кандалакши успешно справилась с этим дерзким вызовом.

- Оперативники выявили троих подозреваемых, причастных к совершению преступлений. Злоумышленников доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Подозреваемые совершали кражи с целью дополнительного заработка, как в ночное, так и в дневное время, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Охотники за люками орудовали по хорошо отработанной схеме. Поднимали крышку специальным инструментом, клали в багажник автомобиля и увозили подальше от любопытных глаз. В гараже разбивали на части, а потом - на цветмет.

Каждому из участников грозит до 5-ти лет колонии. Мужчин будут судить за хищение по предварительному сговору. Сейчас кандалакшане - под подпиской о невыезде. Хочется верить, что они оставили «чугунный промысел» навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU