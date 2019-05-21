Последний звонок в Мурманске 2019: запрет алкоголя, перекрытие дорог

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-21T16:43:22+03:00

Каким будет Последний звонок в 2019 году? Увидим уже совсем скоро! Фото: Евгений КОНДРАЩЕНКО

Главный для всех выпускников праздник «пройдется» с 21 по 25 мая по всем городам и весям Заполярья

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«Дзинь-дзинь!» Этот звук знают и любят все ребята от 7-ми до 17-ти лет. Еще бы: он символизирует окончание занятий. А для учащихся 9 и 11 классов звонок имеет особое значение. Накануне летних каникул, под звук огромного колокольчика ребята официально становятся выпускниками. Начинается, так сказать, новая жизнь.

Многие вчерашние школьники, чего греха таить, норовят отметить такую дату «по-взрослому», что в их понимании значит основательно принять на грудь. Но не тут-то было!

Власти Заполярья прекрасно знают о таких вот потаенных надеждах молодежи. Поэтому в Мурманской области алкоголь будет под строгим запретом во время празднования «Последнего звонка». Ни в одном нормальном магазине, работающем по лицензии, в этот период Вам спиртное не продадут.

А поскольку городов и поселков в Мурманской области много, и каждый отмечает «Последний звонок» по отдельности, запрет на спиртное действует с 21 по 25 мая включительно. А в Мурманске, плюс ко всему, намечается перекрытие дорог - автомобилистам на заметку.

- В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику выпускников, 23 мая 2019 года с 00:00 до 17:00 будет запрещена парковка, а также движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска, - сообщает пресс-служба мурманской мэрии.

К счастью, коснется этот запрет только улицы Ленинградской. Причем, не всей, а лишь отдельного участка. От пересечения с улицей Профсоюзов до пересечения с улицей Воровского.

ИСТОЧНИК KP.RU