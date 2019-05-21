В Мурманске мужчина избил подростков из-за внешнего вида

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-21T16:29:27+03:00

Друзья пострадавших сняли все на видео, теперь ролик проверяет следком

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– 21 век: в Мурманске нападают на 15-летнего подростка, – с этих слов начинается ролик, опубликованный накануне на просторах соцсетей.

На записи видно, как агрессивно настроенный мужчина держит за волосы подростка, швыряет его на камни, после чего переключается на девушек, которые встали на защиту приятеля.

Происходит все, по словам очевидцев, на улице Халатина и изначально конфликт разгорелся из-за внешности подростков.

– Кто наплел дреды, кто волосы в зеленый цвет покрасил - мужчине это не понравилось. Он разбил губу мальчику, девочке сломал очки, а другую школьницу и вовсе схватил за горло, – рассказывают в паблике «Плохие новости», где появилось видео.

Разборки происходят на фоне причитаний женщины, как уверяют авторы видео - это мать нападавшего:

– Дима, у тебя же условный срок, что ты делаешь? Уйди, ради Бога, уйди, – говорит она, пытаясь разнять дерущихся.

Стоит отметить, что ребята не пытались погасить конфликт, а отвечали своему обидчику в достаточно грубой форме.

Разбираться в причинах произошедшего теперь предстоит следователям.

– Проводится процессуальная проверка по выявленной в сети видеозаписи. Сотрудниками следственного комитета будут установлены и опрошены лица, зафиксированные в ролике, очевидцы данных событий, а также родители несовершеннолетних, – сообщила и.о. старшего помощника руководителя СКР по Мурманской области Анна Мысова.

Ход проведения проверки сейчас находится на контроле руководства ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU