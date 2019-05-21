Мурманчанин разбился насмерть, упав с подпорной стены

СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-21T17:14:38+03:00

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Увы, но вечер минувшего понедельника, 20 мая, оказался богат на трагедии. Напомним, около 17.00 под Заполярным под колеса проезжающего мимо самосвала бросился 32-летний мужчина. А позже несчастный случай произошел в Мурманске.

- 63-летний мужчина упал с бетонной подпорной стены возле дома № 14 на Северном проезде. Полученные им телесные повреждения характерны для падения с высоты, но, к сожалению, не совместимы с жизнью. На данный момент по факту гибели мурманчанина проводится процессуальная проверка. По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и упал со стены по собственной неосторожности, - рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

Правда, следователям еще только предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Очевидцы несчастного случая сразу вызвали на место «Скорую», но подоспевшие медики могли только констатировать смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU