В Мурманске сносят торговый комплекс на остановке «Улица Шевченко»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-21T14:53:13+03:00

Устаревший остановочный комплекс на улице Шевченко снесут в ближайшие дни и заменят его на новый. Фото: yandex.ru/maps

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Вот уже почти 5 лет продолжается в столице Заполярья программа по замене автбусных павильонов. Огромное количество подобных строений уже обновили, но и старых остается немало. Главной их особенностью были крохотные торговые точки.

Большинство таких автобусных остановок прежнего образца в Мурманске уже закрылись к настоящему времени. Другие - переоборудовали для продажи шаурмы и кофе, например, или цветов, но в конечном счете тоже отправили под снос. А теперь такая судьба постигла и автобусный павильон в районе улицы Шевченко.

- Осуществить демонтаж объекта и перемещение его к месту временного хранения. Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара после демонтажа объекта. Обеспечить хранение конструкций объекта на территории базы ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Проспект Кольский, 114), - сообщается в постановлении администрации Мурманска от 20 мая.

Предназначается остановка для автобусов и троллейбусов, которые перевозят мурманчан в северном направлении. Стоит отметить, что торговля продукцией (то есть, сигаретами и чипсами) в этом павильоне уже давно не ведется и он, фактически, заброшен.

ИСТОЧНИК KP.RU