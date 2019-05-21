В Ковдор после зимы прилетели лебеди

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-21T15:27:01+03:00

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Природа пробуждается после зимней спячки длиной в девять месяцев. Даже на Крайнем Севере на деревьях уже начали распускаться листочки. Напомним, в конце апреля в Кандалакшу на льдинах приплыли гренландские тюлени, а спустя еще две недели в местных заповедник прилетели журавли. Теперь перелетные птицы добрались и до Ковдора.

- У нас на Озерках по пути к горнолыжному комплексу «Варс» поселились лебеди, - сообщили радостную новость в группе «Ковдор. Походы выходного дня». - Просим, не кормить птиц и животных хлебом, печеньем и прочими, на наш взгляд, вкусностями. Например, организм птиц не приспособлен к их перевариванию и при перелете пернатые могут погибнуть. Если совсем невмоготу, то накрошите крапивы или свежих овощей. В природе лебеди питаются водорослями.

Любоваться же прекрасными птицами можно беспрепятственно. Кстати, на озеро Куэтсъярви в Никеле лебеди прилетели в начале месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU