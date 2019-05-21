Полярный день в Мурманске наступит 22 мая и ожидается снежным
- Снова окна заколачивать! - в шутку скорбит житель заполярной столицы Владимир Марчук в соцсети.
Наверное, многие горожане подпишутся под этим мнением. Уж очень много у нас будет «света в оконце». В Мурманске вот-вот наступит полярный день, когда солнце упорно держится над горизонтом 24 часа в сутки.
- Полярный день наступает на широте Мурманска не раньше 22 мая. Продлится он два месяца, вплоть до 22 июля. Сегодня, 21 мая, солнце светит 24 часа в сутки только на широте Териберки, а 20 числа подобное явление наблюдалось в Никеле. Таким образом, полярный день у нас «продвигается» с севера на юг, - пояснила «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.
Некоторых северян это природное явление раздражает, а другие - в восторге. Всем не угодишь! Так или иначе, природные силы неумолимы, а нам остается смириться. Или, например, «дернуть» из региона в отпуск, если кто-то соскучился по привычной смене дня и ночи.
К сожалению, круглосуточный свет не обещает нам улучшения погодных условий. Скорее, наоборот: кратковременное потепление, отмеченное в Заполярья на выходных, «выдохлось» окончательно.
В ближайшие дни, 22 и 23 мая, Мурманск и прилегающие районы окажутся под властью холодных воздушных масс. Дополняет эту мрачноватую картину ледяной северо-восточный ветер. Не исключаются и легкие снегопады, как в Мурманске, так и по области.
ИСТОЧНИК KP.RU