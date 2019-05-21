Полярный день в Мурманске наступит 22 мая и ожидается снежным

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-21T15:14:46+03:00

На широте Мурманска Полярный день наступает 22 мая. Природное явление приходит к нам на следующий день после Териберки. Фото: Виктор КОСТРОВ

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- Снова окна заколачивать! - в шутку скорбит житель заполярной столицы Владимир Марчук в соцсети.

Наверное, многие горожане подпишутся под этим мнением. Уж очень много у нас будет «света в оконце». В Мурманске вот-вот наступит полярный день, когда солнце упорно держится над горизонтом 24 часа в сутки.

- Полярный день наступает на широте Мурманска не раньше 22 мая. Продлится он два месяца, вплоть до 22 июля. Сегодня, 21 мая, солнце светит 24 часа в сутки только на широте Териберки, а 20 числа подобное явление наблюдалось в Никеле. Таким образом, полярный день у нас «продвигается» с севера на юг, - пояснила «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Некоторых северян это природное явление раздражает, а другие - в восторге. Всем не угодишь! Так или иначе, природные силы неумолимы, а нам остается смириться. Или, например, «дернуть» из региона в отпуск, если кто-то соскучился по привычной смене дня и ночи.

К сожалению, круглосуточный свет не обещает нам улучшения погодных условий. Скорее, наоборот: кратковременное потепление, отмеченное в Заполярья на выходных, «выдохлось» окончательно.

В ближайшие дни, 22 и 23 мая, Мурманск и прилегающие районы окажутся под властью холодных воздушных масс. Дополняет эту мрачноватую картину ледяной северо-восточный ветер. Не исключаются и легкие снегопады, как в Мурманске, так и по области.

ИСТОЧНИК KP.RU