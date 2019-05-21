Под Ловозером возле воинской части нашли мертвых лосей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-21T12:38:08+03:00

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Пали от руки охотников, угодили в ДТП, или скончались по естественным причинам... Одна из этих трех причин, вне всякого сомнения, погубила несчастных животных. Тех самых, которых обнаружили недавно в Мурманской области.

В районе села Ловозера местные жители нашли 2-х мертвых лосей. Трупы сохатых лежали на обочине трассы, которая соединяет Ловозеро с Оленегорском. Неподалеку располагается воинская часть №16605, называемая также «Протоки».

Совсем недавно на месте побывали сотрудники комитета по ветеринарии Мурманской области. Разумеется, врачи были уже не в состоянии как-то помочь лосям. Задача их состояла в том, чтобы утилизировать тела сохатых, чтобы те не разлагались, загрязняя окружающую среду.

- Трупы животных были погружены в специализированный автотранспорт и направлены для дальнейшего уничтожения в условиях крематора, - отчитался комитет по ветеринарии Мурманской области.

Землю, где лежали тела животных, тщательно продезинфицировали «Вироцидом». Бельгийский препарат уничтожает практически все микроорганизмы и бактерии.

Напомним, сейчас у лосей Заполярья продолжается гон, то есть, свадебный период. Животные часто выбегают на дорогу, представляя угрозу для себя и автомобилистов. Кроме того, сохатые нередко погибают от рук браконьеров.

ИСТОЧНИК KP.RU