Ревнивица из Мурманской области убила своего сожителя ножницами в живот

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-21T12:06:33+03:00

Опасный канцелярский инструмент стал орудием убийства в поселке Кильдинстрой. Фото: пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

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Под действием алкоголя чувства обостряются до предела. Об этом не устают повторять врачи-наркологи. Иногда возникает синдром патологической ревности. На днях в Мурманской области произошел трагический случай, который подтверждает эту гипотезу.

В поселке Кильдинстрой 47-летняя женщина жестоко расправилась с любимым на почве ревности. Произошло это в воскресенье, 12 мая. В тот день северянка поссорилась с мужчиной во время семейного застолья.

- В ходе ссоры со своим сожителем северянка нанесла последнему не менее одного удара ножницами в область живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Мурманской области.

К слову, женщина даже не стала обращаться в тревожную службу «03». Вместо этого нетрезвая северянка зачем-то принялась звонить своей дочери и просить ее о вызове врачей. Но «Скорая» уже не сумела помочь 57-летнему пострадавшему. Мужчина был мертв.

Преступление раскрыли весьма быстро. В настоящий момент северянка находится в следственном изоляторе. Женщина, кстати, далеко не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Жительница Кильдинстроя неоднократно судима и склонна к агрессивному поведению.

Скоропостижная гибель ее мужа после удара ножницами объясняется просто. Острие канцелярского инструмента попало в жизненно важный орган - печень. Такое ранение, в сочетании с обильной потерей крови, сыграло свою роковую роль.

ИСТОЧНИК KP.RU