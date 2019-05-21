2019-05-21T11:57:55+03:00
Дом. Семья

Под Апатитами велосипедисты спасли кролика, которого хозяин бросил в лесу, оставив в клетке

Для промокшего насквозь бедняги нашли попутку до города, а потом и дом
Елена МОЛОДЦОВА
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Кролик, которого велосипедисты спасил из леса, нашел дом в считанные часы. Фото: Из личного архива Виталия ИстоминаКролик, которого велосипедисты спасил из леса, нашел дом в считанные часы. Фото: Из личного архива Виталия Истомина
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Виталий Истомин - известный в Апатитах фотограф-пейзажист. Его опытный взгляд цепляется за малейшую деталь, которая не совпадает по цвету с окружающей его природой. Благодаря такой особенности, мужчине и удалось спасти от верной смерти кролика, который оказался брошен вместе с клеткой в лесу в 20 километрах от города.

- Мы ездили с друзьями на велотренирвоку к реке Чуну и на обратном пути в метрах 100 от дороги я увидел кролика в клетке. Признаться, очень удивился. Резко затормозил и сказал ребятам, что надо возвращаться, - вспоминает Виталий. - На месте, за которое зацепился мой взгляд, действительно, был домашний кролик. Он весь промок. И судя по всему, просидел посреди леса довольно долго.

Велосипедисты поменяли ему подстилку, отнесли к дороге и стали искать попутку до города. Спустя почти час возле них затормозила Audi, водитель которой согласился отвезти найденыша в зоомагазин в Апатитах.

- Мы заехали после тренировки туда, чтобы узнать, как поживает кролик. Оказалось, что малыш уже нашел дом, - улыбается собеседник «КП».

Кстати, в практике фотографа-пейзажиста эта первая такая находка. До этого он в основном находил часы и ключи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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