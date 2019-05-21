2019-05-21T08:52:23+03:00
Происшествия

Под Заполярным мужчина бросился под колеса самосвала и погиб

Пешеход внезапно выбежал на проезжую часть
Елена МОЛОДЦОВА
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Мужчина выбежал прмяо под колеса самосвала. Фото: УМВД по Мурманской областиМужчина выбежал прмяо под колеса самосвала. Фото: УМВД по Мурманской области
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По-весеннему теплый понедельник, 20 мая, закончился трагической аварией. ДТП произошло около 17:00 недалеко от Заполярного.

- На 1540 километре федеральной трассы «Кола» под колеса грузового тягача попал пешеход. 47-летний водитель Mercedes-Benz, ехал от госграницы с Норвегией в сторону Мурманска, когда внезапно на дорогу перед ним выбежал 32-летний мужчина. Пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Погибший выскочил на проезжую часть, не для того, чтобы перейти дорогу, - рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

В ведомстве уже начали проверку по факту смертельной аварии. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, в пятницу, 17 мая, в Кольском районе столкнулись две легковушки и внедорожник с прицепом – пострадала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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