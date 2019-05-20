2019-05-20T18:34:57+03:00
Общество

На автобусном маршруте №33Р введен дополнительный рейс из Росляково

В субботу и воскресенье теперь можно уехать раньше
Светлана УФИМЦЕВА
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Росляковцы могут добраться в Первомайский район без пересадок.Росляковцы могут добраться в Первомайский район без пересадок.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В 2016 году по просьбе горожан в Росляково был запущен маршрут автобуса № 33Р. Вопрос о продлении рейса с улицы Орликовой до улицы Заводской, которая примыкает к 82-му судоремонтному заводу, вынесли на обсуждение через два года после того как, поселок стал частью областного центра.

В 2017 году перевозчику в лице «Электротранспорта» из-за востребованности маршрута даже пришлось увеличить на нем число машин и сократить интервалы движения. Сейчас эта практика тоже применяется, но не так масштабно.

– Уже два дня, начиная с 18 мая 2019-го, на автобусном маршруте № 33Р в субботу и воскресенье был введен дополнительный рейс. Автобус отправляется в 7.25 с остановки «улица Заводская» в Росляково. С подробным расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на нашем официальном сайте, – рассказали в АО «Электротранспорт».

Напомним, № 33Р не является основным маршрутом для жителей микрорайона. Альтернатива ему – автобусы №105 и 107, которые курсируют из Мурманска в ЗАТО Североморск и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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