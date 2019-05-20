2019-05-20T17:58:52+03:00
Происшествия

В Мурманске продавец бензина увел от налогов 137 миллионов рублей через «однодневки»

Александр Колтунов выслушал приговор спустя 8 лет и не признал вину
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области вынесли приговор гендиректору компании, который, по версии следствия, увел от налогов 137 миллионов, и не признал вину.В Мурманской области вынесли приговор гендиректору компании, который, по версии следствия, увел от налогов 137 миллионов, и не признал вину.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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«Как спрятать денежки от государственной казны?» Порой кажется, что на эту тему читают отдельные лекции в институтах экономики. Уж очень хорошо «подкованы» по этой части российские предприниматели.

Компании Мурманской области тоже частенько уводят деньги от налогов. Но больше всего поражает другое - большинство таких махинаций удается раскрыть спустя годы, когда, казалось бы, все «быльем поросло».

На днях стало известно об очередном таком случае. Приговор гендиректору вынесли аж спустя 8 лет после того, как мужчина «нахимичил» с финансовой отчетностью. Александр Колтунов возглавлял компанию, которая продавала горюче-смазочные материалы: бензин, соляру, сжиженный газ...

- Директор общества в период с 2011 по 2012 годы формировал налоговый и бухгалтерский учет компании с использованием сведений о мнимых взаимоотношениях с организациями однодневками. В действительности данные компании не вели фактическую деятельность. Расчетные счета использовались для обналичивания больших сумм денежных средств и уклонения от уплаты налогов, - извещает пресс-служба следственного комитета Мурманской области.

В общей сложности мужчине удалось спрятать от бдительного взора налоговой 137 миллионов рублей. То есть, примерно 4 миллиона долларов, если учитывать тогдашний курс валюты.

Свою вину Александр Колтунов так и не признал. Отчасти, этим объясняется строгость приговора - 4 года в колонии общего режима. Кроме того, бывший гендиректор лишился ценного имущества, которое арестовали по суду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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