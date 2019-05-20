2019-05-20T17:06:18+03:00
Общество

В Александровске на линию вышел автобус, раскрашенный детскими рисунками

Транспорт назвали по имени автора Светланкиным
Елена МОЛОДЦОВА
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Свтеланкин автобус будет курисровать теперь по ЗАТО Александровск. Фото: Администрация ЗАТО АлександровскСвтеланкин автобус будет курисровать теперь по ЗАТО Александровск. Фото: Администрация ЗАТО Александровск
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Жителей столицы Заполярья не удивить общественным транспортом, раскрашенным в особой тематике. Например, ежегодно в Мурманске на линию выходят «троллейбусы Победы». Но в Александровске пошли дальше и провели конкурс на лучший наружный дизайн общественного транспорта.

- Работа Светланы Суша из Гаджиево удивила нас своей самобытностью и яркими красками. Рисунок прекрасно передает атмосферу Севера и Кольского Заполярья, поэтому было решено, что именно ее иллюстрация должна украсить один из муниципальных автобусов, который к тому же будет носить имя автора и будет отныне и навсегда называться Светланкиным, - поделился радостной новостью глава ЗАТО Александровск Семен Кауров.

Кстати, автору лучшей иллюстрации для общественного транспорта всего 10 лет. Света обладает природным талантом и не посещает художественную школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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