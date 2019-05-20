2019-05-20T16:30:53+03:00
Общество

Андрей Чибис: «Online-трансляции со встреч с жителями должны вести все муниципалитеты Мурманской области»

Еще местным властям предписали общаться с населением вечером, а не в рабочие часы
Елена МОЛОДЦОВА
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Правительство регулярно ведет трансляцию своих заседаний.Правительство регулярно ведет трансляцию своих заседаний.
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Активный врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис требует того же от своих коллег, а чтобы рвение трудиться было не только на бумаге, надо выходить в массы. И реально, и виртуально. Вице-губернатор Мария Дерунова проверила, как муниципалитеты исполняют поручение руководства и встречаются с местными жителями.

- Все муниципалитеты достаточно активно работают в этом направлении: общаются с населением и ведут online-трансляции. Единственный, кто выбивается из картины - ЗАТО Заозерск. Мне не удалось найти в открытых источниках информацию о встречах с жителями, которые, по словам властей, проводятся каждую пятницу, - отметила Дерунова. - Online-трансляции с таких встреч также не ведут Кольский район, Видяево, Ревда, Ловозеро, Зеленоборский, Паяконда и Ковда.

Меж тем, по мнению команды Чибиса, это крайне важный момент. Например, в Мончегорске трансляцию со встречи с жителями посмотрели порядка 60 тысяч человек, в Белом Море, где в зале присутствовало всего 15 северян, - 2500 пользователей. Тем не менее, вне зависимости от наличия online-трансляций местные власти отрабатывают только порядка 10-15 процентов обращений.

- Давайте будем занимать в этом вопросе честную позицию. Во-первых, трансляции необходимо проводить в обязательном порядке. Во-вторых, встречи должны организовывать не раньше 17.00. В разгар рабочего дня они никому не нужны, - отметил Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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