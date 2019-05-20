2019-05-20T15:59:18+03:00
Происшествия

В Мурманске горели бывшие склады военных на Гвардейской

Заброшенное здание выгорело полностью, были слышны хлопки
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске практически полностью уничтожен огнем небольшой военный склад. Причины возгорания выясняются. Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"В Мурманске практически полностью уничтожен огнем небольшой военный склад. Причины возгорания выясняются. Фото: группа "Мурманск ДТП ЧП"
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Разноцветные гаражи на дне оврага смотрятся живописно. Правда, при ближайшем рассмотрении мы видим изобилие мусора и загрязненный Варничный ручей. В этом квартале Мурманска на улице Гвардейской сегодня произошел пожар.

Пострадали не гаражи - пламя вспыхнуло на территории воинской части неподалеку. 20 мая около 13.00 загорелся заброшенный военный склад. Информация, размещенная в соцсети на первых порах, будоражила воображение. Очевидцы слышали громкие хлопки и предположили, что взрываются боеприпасы. Другие участники обсуждения были настроены более критически: скорее всего, «хлопнуло» несколько баллончиков с краской или, в крайнем случае, емкость с бензином.

- Боеприпасов там не было, склад заброшенный. Принадлежит воинской части «77-360Ф», - подтвердили нам в пресс-службе МЧС по Мурманской области. - На месте работали пожарные части № 1 и 3.

В районе 15.00 пламя удалось полностью потушить, в результате никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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