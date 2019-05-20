В Мурманске на «Чистых играх» собрали 128 батареек и 2 тонны мусора возле озера

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-20T15:33:04+03:00

Участниками Чистых игр в Мурманске стали «атомфлотовцы», а также учащиеся из школ №№ 5 и 18. Фото: vk.com/clean_games_51

А бывший парк аттракционов на улице Буркова очистили усилиями одной семьи

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Все мы любим вздыхать, как много отходов по весне скапливается в городе. Но дальше заявлений дело не продвигается. Максимум, кто-нибудь «щелкнет» мусор на камеру и покажет в соцсети.

К счастью, в Мурманске еще остались настоящие люди дела: северяне, готовые безвозмездно потратить время и силы на уборку родного города. На минувших выходных они работали не покладая рук.

В столице Заполярья прошло мероприятие «Чистые игры». Сразу 3 волонтерских команды взялись за уборку территории Семеновского озера. Разумеется, вытащить мусор из самого водоема не получиться - для этого понадобился бы целый отряд водолазов. Вместо этого ребята тщательно прочесали побережье Семеновского. Результат оказался впечатляющим 2 - тонны мусора!

- Это в два раза больше, чем в прошлом году, - с гордостью сообщают организаторы «Чистых игр» в своей официальной группе. - 277 мешков, из них: 89 мешков смешанного мусора, 33 - пластика, 87 - металла, 68 - стекла; 29 покрышек, 128 батареек.

В соревнованиях поучаствовали учащиеся, а также сотрудники известного мурманского предприятия. В итоге первое и третье места взяли команды школы №5 и №18 соответственно, а «серебро» - команда «Атомфлота».

Бывший парк аттракционов на улице Буркова также стал чище. Уборка этой обширной территории стала личной инициативой одной из мурманских семей.

- Всем семейством приняли участие в субботнике. Если дети участвуют в подобных мероприятиях и пока искренне верят, что спасают природу - это самое главное, - заметил мурманчанин Кирилл Бобров.

Семья из Мурманска не пожалела выходного дня на очистку большого пустыря, бывшего парка. Фото: Кирилл Бобров

ИСТОЧНИК KP.RU