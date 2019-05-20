Парень из Мурмашей, убивший пенсионерку из-за собаки, попал в «психушку»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-20T14:21:59+03:00

Молодой человек зарезал 57-летнюю женщину, которая сделала ему замечание про выгул пса без намордника

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При конфликте со случайными прохожими лучше избегать агрессии. Осторожность не помешает. Мы не знаем, кто перед нами - здоровый человек или опасный шизофреник.

В случае с жительницей поселка Мурмаши этот фактор сыграл роковую роль. Пенсионерка поссорилась на улице с 24-летнем парнем, а тот оказавшись сумасшедшим, без зазрения совести лишил ее жизни. Причем, с особой жестокостью. О подробностях ужасного происшествия сообщили в прокуратуре.

- К сожалению, о случившемся мы знаем только со слов молодого человека. Других свидетелей и показаний в наличии нет. Как рассказал сам обвиняемый, в тот день он гулял со своей собакой. Женщина сделала ему замечание за то, что у собаки нет намордника, а затем (по его словам, - Ред.) ударила собаку. В ответ молодой человек напал на потерпевшую, - сообщила «КП» пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

Вооруженный ножом шизофреник не оставил шансов 57-летней пенсионерке. Она скончалась на месте от ранений в груди и голове. Случилось это на берегу реки Тулома в августе 2017 года.

Найти убийцу оказалось непросто. Парню хватило ума удрать с места происшествия, почти не оставив улик. И долгое время скрываться от следствия - его отыскали недавно.

Да, северянин избежал тюрьмы, ведь его признали невменяемым. Но это отнюдь не значит, что он ушел от сурового наказания. Лучшие годы жизни человек проведет в психиатрической больнице закрытого типа со строгим режимом.

ИСТОЧНИК KP.RU