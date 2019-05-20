2019-05-20T14:21:59+03:00
Происшествия

Парень из Мурмашей, убивший пенсионерку из-за собаки, попал в «психушку»

Молодой человек зарезал 57-летнюю женщину, которая сделала ему замечание про выгул пса без намордника
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
По словам обвиняемого, женщина ударила собаку [снимок носит иллюстративный характер].По словам обвиняемого, женщина ударила собаку [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

При конфликте со случайными прохожими лучше избегать агрессии. Осторожность не помешает. Мы не знаем, кто перед нами - здоровый человек или опасный шизофреник.

В случае с жительницей поселка Мурмаши этот фактор сыграл роковую роль. Пенсионерка поссорилась на улице с 24-летнем парнем, а тот оказавшись сумасшедшим, без зазрения совести лишил ее жизни. Причем, с особой жестокостью. О подробностях ужасного происшествия сообщили в прокуратуре.

- К сожалению, о случившемся мы знаем только со слов молодого человека. Других свидетелей и показаний в наличии нет. Как рассказал сам обвиняемый, в тот день он гулял со своей собакой. Женщина сделала ему замечание за то, что у собаки нет намордника, а затем (по его словам, - Ред.) ударила собаку. В ответ молодой человек напал на потерпевшую, - сообщила «КП» пресс-секретарь прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

Вооруженный ножом шизофреник не оставил шансов 57-летней пенсионерке. Она скончалась на месте от ранений в груди и голове. Случилось это на берегу реки Тулома в августе 2017 года.

Найти убийцу оказалось непросто. Парню хватило ума удрать с места происшествия, почти не оставив улик. И долгое время скрываться от следствия - его отыскали недавно.

Да, северянин избежал тюрьмы, ведь его признали невменяемым. Но это отнюдь не значит, что он ушел от сурового наказания. Лучшие годы жизни человек проведет в психиатрической больнице закрытого типа со строгим режимом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На автобусном маршруте №33Р введен дополнительный рейс из Росляково
В Мурманске продавец бензина увел от налогов 137 миллионов рублей через «однодневки»
В Александровске на линию вышел автобус, раскрашенный детскими рисунками
Андрей Чибис: «Online-трансляции со встреч с жителями должны вести все муниципалитеты Мурманской области»
Новая волна эвакуаций: в Мурманске заминированными оказались аэропорт, вокзал и пять торговых центров
В Мурманске горели бывшие склады военных на Гвардейской
На побережье Баренцева моря ситуация с мусором запущена катастрофически
В Мурманске на «Чистых играх» собрали 128 батареек и 2 тонны мусора возле озера
В Ловозере вездеходы портят реку Вирма, а в Кандалакше - залив
Андрей Чибис: «Люди платят деньги за вывоз мусора не для того, чтобы видеть бардак на контейнерных площадках»
В Мурманске на улице Кирпичной построят новую 9-этажку
Проект национального парка «Терский берег» будет готов до конца 2019 года
Под Апатитами бушевал лесной пожар и сгорела дача
Андрей Чибис поручил обеспечить жильем врачей, чьи контракты с Мурманской областью подходят к концу
В прокуратуру поступило свыше 50 обращений с просьбой наказать водителя Range Rover, переехавшего пса в Мурманске
Евгения Гомана представили правительству Мурманской области
На молоко для лосенка из Полярных Зорей собрали 25 тысяч рублей