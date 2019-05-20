В Ловозере вездеходы портят реку Вирма, а в Кандалакше - залив

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-20T14:26:33+03:00

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Лесотундра славится своей труднодоступностью. На пересеченной местности, по бездорожью, даже ходить бывает непросто, а на обычном автомобиле просто не проехать. Поэтому в Мурманской области на туристических маршрутах используют вездеходы. Впрочем, это тоже не выход из положения.

Для живой природы использование тяжелого транспорта даром не проходит - наносит непоправимый вред. На днях анонимный подписчик группы «Ловозерский район» опубликовал тревожные фотографии. На снимках хорошо заметны глубокие канавы, исполосовавшие все побережье местной реки Вирма.

- У нас в стране странно получается: машину мыть около речки нельзя, а вот так, за один только сезон, разбабахать красивый берег можно, - ехидно заметил автор фотографий.

Ловозерец отметил также, что общее число вездеходов в поселке составляет 5-6 экземпляров. Учитывая, как активно используется спецтехника, местные жители опасаются, что берег будет начисто уничтожен, а река выйдет из берегов. Отмечается также - все вездеходы принадлежат местным предпринимателям.

Подобная проблема отмечается не только в центре Кольского полуострова, но и на юге. Туристические вездеходы уничтожают побережье Кандалакшского залива. Как и в случае с Ловозером, тяжелая техника оставляет за собой уродливые рытвины и загрязняет акваторию водоема. О проблеме с вездеходами извещает группа «Друзья Кандалакшского заповедника». Ранее уже рассказывалось, что туристические квадроциклы портят тундру на полуострове Рыбачий.

ИСТОЧНИК KP.RU