Проект национального парка «Терский берег» будет готов до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-20T12:41:23+03:00

Но создание новой охраняемой зоны в Мурманской области может затянуться на пять лет

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области продолжается работа по созданию национального парка «Терский берег». Его границы еще не утверждены – сейчас продолжается обсуждение данного вопроса. Речь о проектировании будущей природной территории зашла на первом заседании рабочей группы в правительстве региона.

Когда-то удаленный «медвежий угол» в настоящее время чрезвычайно популярен у туристов, стремящихся сплавиться по реке. Варзуга, некогда считавшаяся богатейшим семужьим водоемом Европы, испытывает прессинг. Если в 2000 году стадо семги насчитывало 100 тысяч экземпляров, то в 2017 году – всего лишь около 1 тысячи.

– Самый главный момент, который приходится учитывать - это то, что на территории живут люди. И ограничивать или ущемлять в правах жителей мы не должны ни в коем случае. Крайне важно найти баланс, – пояснил директор Баренц-отделения WWF России Олег Суткайтис.

На общественных слушаниях, состоявшихся ранее в селе Варзуга, жители практически единогласно проголосовали за создание нацпарка. Фото: wwf.ru.

Всемирный фонд дикой природы выступает основным исполнителем проекта. По оценкам его экспертов, на создание охраняемой зоны с учетом проектной деятельности и процедур согласования, может уйти от трех до пяти лет.

Помочь найти тот самый баланс должно зонирование парка, при котором на разных территориях устанавливаются различные режимы охраны: какие-то зоны становятся полностью заповедными, практически без возможности посещения, а где-то может быть разрешен экологический туризм и рыбалка.

– Мы рассчитываем, что число туристов не сократится, а возрастет. Но эти туристы должны быть организованы, они должны сопровождаться. Ведь если мы говорим о сохранении семужьего стада, то главное зло - браконьерство, – отмечает замгубернатора Мурманской области, председатель рабочей группы Евгений Никора.

Предлагаемые границы парка «Терский берег» и схема его зонирования должны быть готовы в сентябре, а к концу 2019 года предложения будут представлены в Министерстве природных ресурсов нашей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заказник «Варзугский» станет национальным парком «Терский берег»

Эксперты считают, что организация парка будет способствовать привлечению дополнительных бюджетных средств на охрану реки, позволит создать новые рабочие места для местных жителей (подробности)

Событие века: Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Хибины»

Территория получила статус охраняемой спустя 101 год после появления идеи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU