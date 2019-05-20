2019-05-20T10:51:00+03:00
Общество

Андрей Чибис поручил обеспечить жильем врачей, чьи контракты с Мурманской областью подходят к концу

Важно не только заманить медиков на Кольский полуостров, но и сделать так, чтобы они здесь остались
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области каждый врач на счету!В Мурманской области каждый врач на счету!
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Минувшие выходные врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис провел по традиции в работе. На этот раз высокое руководство с неофициальным визитом нагрянуло в Ловозеро и Ревду. Андрей Владимирович по достоинству оценил местные пейзажи, по доброму позавидовал северянам, решившим полакомиться шашлыком и попариться в бани, но и про насущные проблемы не забыл.

- Осмотрел обе больницы. С точки зрения технического обеспечения все более-менее благополучно, но очень острая проблема с кадрами - один врач общей практики на целый поселок. Будем пересматривать программу поддержки медработников, в первую очередь, предоставлять жилье с правом приватизации через несколько лет, - подвел итог поездки Андрей Чибис на утренней «оперативке» и сразу дал поручения министру здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву.

Последнему предстоит проработать вопрос с дополнительной поддержкой врачей, что можно сделать для того, чтобы после того, как отработав контракты по программам «Арктический доктор» и «Земский доктор» они не уезжали.

- Для нас каждый врач на счету. Предлагаю минздраву совместно с муниципалитетами принять решение о праве приватизации жилья по истечению контрактов. Это касается, не только медиков, но и учителей. Жилье - это фактор привязанности к городу, - отметил Андрей Чибис.

Напомним, субботу врио провел в Мончегорске, где встречался с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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