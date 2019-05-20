Под Апатитами бушевал лесной пожар и сгорела дача

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-20T11:06:00+03:00

В Мурманской области начался сезон лесных пожаров. Пока что обошлось без потерь, как природных, так и экономических. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опасные происшествия выпали на 19 мая - один из самых теплых дней месяца

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Еще пару недель тому назад стихийное возгорание на природе казалось «сказкой». В Мурманской области было так холодно, ветрено и дождливо, что никто даже и не помышлял об отдыхе за городом. Однако на минувших выходных ситуация изменилась.

В субботу, 18 мая, слегка потеплело, а 19 число и вовсе выдалось погожим деньком. Результат не заставил себя долго ждать. Отдыхающие на природе северяне спровоцировали ряд лесных пожаров. К счастью, ни одно из этих происшествий не приняло масштабного размаха. Все возгорания были локальными и сотрудникам МЧС удалось пресечь распространение огня. Один из таких случаев произошел вечером 19 мая.

- Прямо напротив стелы «Апатиты», через дорогу, на берегу ручья загорелся подлесок, а следом огонь перекинулся на деревья, - сообщает портал Хибинформбюро.

К счастью, мимо проезжали на велосипедах два местных жителя. Северяне заметили, что произошла беда, и вызвали на место спасателей. Похожая ситуация произошла в районе проспекта Сидоренко, правда, огонь не успел перекинуться на деревья.

На минувших выходных горел под Апатитами не только лес. В огне пострадало жилое здание, расположенное в районе железнодорожной станции Питкуль.

- В результате пожара дачный дом сгорел полностью, - отмечают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

По предварительным данным, погибших нет. Причины возгорания в настоящий момент неизвестны. Какой-либо связи с лесными пожарами в данном происшествии не прослеживается.

ИСТОЧНИК KP.RU