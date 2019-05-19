Жуткий перформанс: В Мурманске на дереве нашли растерзанную утку

СЕГОДНЯ 15:05 2019-05-19T15:05:19+03:00

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Пост в группе Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» молниеносно разлетелся по социальным сетям и стал бурно обсуждаться. Однако вопреки здравому смыслу пользователи разделились на два лагеря: тех, кого увиденная кровавая картина ужаснула, и тех, кто сравнил растерзанную птицу с мясным прилавком в супермаркете.

- Уже поздно вечером я вышла на прогулку со своими собаками. Путь наш пролегал по обычному маршруту в сопки возле памятника Алеши, - рассказывает волонтер Фонда «Ищу Человека» Виктория Клепикова. – На одной из самых проходимых тропинок меня и ждал жуткий перформанс – растерзанная и обезглавленная тушка утки висела на дереве. Я бы честно говоря, не обратила бы на нее внимание, поскольку дерево стоит чуть на отшибе, но собаки заприметили селезня сразу.

Мурманчанка уверена, что страшная картина – дело рук человека, а вот чем он руководствовался, остается только догадываться. Тем не менее, теперь на прогулку с собаками Виктория намерена выходить, вооружившись шокером.

ИСТОЧНИК KP.RU