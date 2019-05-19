2019-05-19T15:05:19+03:00
Происшествия

Жуткий перформанс: В Мурманске на дереве нашли растерзанную утку

Местные жители теперь выходят на прогулку, вооружившись шокером [18+]
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Висящая на дереве мертвая утка - жуткое зрелище. Фото: Виктория КлепиковаВисящая на дереве мертвая утка - жуткое зрелище. Фото: Виктория Клепикова
Изменить размер текста:

Пост в группе Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» молниеносно разлетелся по социальным сетям и стал бурно обсуждаться. Однако вопреки здравому смыслу пользователи разделились на два лагеря: тех, кого увиденная кровавая картина ужаснула, и тех, кто сравнил растерзанную птицу с мясным прилавком в супермаркете.

- Уже поздно вечером я вышла на прогулку со своими собаками. Путь наш пролегал по обычному маршруту в сопки возле памятника Алеши, - рассказывает волонтер Фонда «Ищу Человека» Виктория Клепикова. – На одной из самых проходимых тропинок меня и ждал жуткий перформанс – растерзанная и обезглавленная тушка утки висела на дереве. Я бы честно говоря, не обратила бы на нее внимание, поскольку дерево стоит чуть на отшибе, но собаки заприметили селезня сразу.

Мурманчанка уверена, что страшная картина – дело рук человека, а вот чем он руководствовался, остается только догадываться. Тем не менее, теперь на прогулку с собаками Виктория намерена выходить, вооружившись шокером.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске пьяный водитель совершил прыжок с переворотом на своем Nissan
«Уборочка 51» в Кандалакше: с берега Нивы вывезли 30 мешков мусора, 4 покрышки, микроволновку, кровать и большой ржавый топор
В Мурманске ночью эвакуировали 11 человек из горящей жилой «деревяшки»
В Мурманске белый внедорожник медленно переехал лежащего на дороге пса
Андрей Чибис после поездки в Мончегорск: «Даже не надейтесь, что кого-то не заметят»
Следователи начали проверку из-за найденных на свалке надгробий солдат Великой Отечественной войны
Три автомобиля столкнулись между Магнетитами и Лопарской
Прогноз погоды в Мурманской области на выходные: вернутся заморозки и мокрый снег
Мурманская организация, которая делает ремонт в Долине Славы: выброшенные надгробия - не оттуда
Жителей Мончегорска заманивают на субботник шампанским
В Североморске под суд пойдет подросток, угнавший Lada Priora и устроивший смертельную аварию
В аэропорту «Мурманск» крытую стоянку сравняли с землей
Режиссер Евгений Гоман назначен заместителем председателя комитета по культуре Мурманской области
Мурманский таксист оказался беглым преступником с фальшивым паспортом и правами
Из-за ремонта теплотрасс в Мурманске перекроют центр
После возгорания SSJ-100 в «Шереметьево» изменится нумерация рейса SU-1492
Правительство Мурманской области высказалось насчет надгробий из Долины Славы, оказавшихся на свалке
Жильцы мурманского дома, где взорвался газ, пожаловались Андрею Чибису
В Мурманске выбросили на свалку надгробия из Долины Cлавы