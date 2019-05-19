2019-05-19T12:31:59+03:00
Общество

«Уборочка 51» в Кандалакше: с берега Нивы вывезли 30 мешков мусора, 4 покрышки, микроволновку, кровать и большой ржавый топор

К субботнику в лесу присоединился и глава города Михаил Павлов
Елена МОЛОДЦОВА
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Вместе любое дело по плечу! Кандалакшане убрались в лесу за рекой! Фото: "Уборочка51"Вместе любое дело по плечу! Кандалакшане убрались в лесу за рекой! Фото: "Уборочка51"
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Вместе любое дело по плечу! Это в очередной раз доказали жители Кандалакши, которые в минувшую субботу вышли на субботник на левом берегу реки Нива, открыв сезон «Уборочки51». Напомним, сам проект уже несколько лет активно реализуется в Апатитах. В этом году к его инициатору Ивану Канцарину присоединилась Кандалакша.

- Если честно, не думала, что эта затея вызовет такой ажиотаж. Убраться на берег Нивы пришло больше 20 человек, не считая детей. Нам удалось собрать и вывезти более 30 мешков мусора, четыре автомобильные покрышки, микроволновку, старую кровать и большой ржавый топор, - подводит итоге первой канадалакшской «Уборочки» местная жительница Ирина Разина-Маслова.

К слову, среди активистов был замечен и глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов, который трудился наравне со всеми, не тратя силы на лозунги пафосные речи.

- Кандалакша, вы крутые! На самом деле не ожидал такого оперативного отклика. Очень приятно было видеть родителей с детьми! Уверен, эти ребята уже никогда не будут вредить природе, и научат этому своих друзей и близких. Совместными силами мы сможем изменить ситуацию к лучшему. Помогая природе, мы повысим и собственное качество жизни! – поделился впечатлениями Иван Канцарин.

Кстати, в Кандалакше уже решили на достигнутом не останавливаться. Как только будут решены организационные моменты, местные жители вновь выдут на «Уборочку». Очаги мусора есть на территории района Нива-3 и береговой линии Кандалакшского залива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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