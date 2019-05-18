Прогноз погоды в Мурманской области на выходные: вернутся заморозки и мокрый снег

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-18T11:39:21+03:00

При этом на юге региона потеплеет до +14

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Сейчас в Мурманске +4 градуса и северный ветер от 4 до 10 метров в секунду, но синоптики местного гидрометцентра обещают нам потепление.

- 18 мая на Кольском полуострове облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, а температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, на юге области потеплеет до +13, - гласит прогноз специалистов.

В целом выходные преподнесут северянам несколько сюрпризов. В ближайшие два дня Заполярье будет находиться на периферии антициклона с центром в Гренландском море. Поэтому местами пройдет дождь, а в ночные часы к нему подключится снег. Эту информацию особенно стоит учесть водителям, которые отправятся в путь.

- Преобладающая температура воздуха ночью будет в районе 0 и +4 градусов, при прояснениях ожидаются заморозки до -3, при этом днем от +5 до +10 градусов, на юге области - до +14, - уточняют в Мурманском УГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU