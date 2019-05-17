Жителей Мончегорска заманивают на субботник шампанским
Судя по всему с желающими потратить свой выходной день на уборку придомовой территории в Мончегорске совсем плохо. Поэтому управляющим компаниям приходится прибегать к креативу и заманивать северян на субботник всеми возможными способами. Управляющая компания ООО «ДУ» приглашает принять участие в акции «Чистая весна» в честь международного Дня соседей.
- 18 мая в 10.00 приглашаем всех на субботник по уборке придомовой территории. Самого удачливого участника субботника ждет приз - 5 бутылок шампанского, - сообщают в группе УК в соцсетях.
На субботнике все средства хороши! Фото: скриншот.
Для того, чтобы побороться за игристый выигрыш по традиции надо: вступить в сообщество, сделать репост записи и закрепить его у себя на странице до 21 мая, когда и будут подведены итоги, а в комментариях к посту необходимо поставить порядковый номер и прикрепить селфи с субботника. Победителя определит генератор случайных чисел.
Пока желающих побороться за главный приз немного - всего один человек. Но если учесть, что само событие еще не состоялось, то скорее всего акцию ждет успех. А вот руководство управляющей компании от комментариев по поводу такого креатива отказалось, попросив прислать письменный запрос.
ИСТОЧНИК KP.RU