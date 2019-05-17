Жителей Мончегорска заманивают на субботник шампанским

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-17T17:06:58+03:00

Правда, побороться за главный приз акции «Чистая весна» пока готов только один человек

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Судя по всему с желающими потратить свой выходной день на уборку придомовой территории в Мончегорске совсем плохо. Поэтому управляющим компаниям приходится прибегать к креативу и заманивать северян на субботник всеми возможными способами. Управляющая компания ООО «ДУ» приглашает принять участие в акции «Чистая весна» в честь международного Дня соседей.

- 18 мая в 10.00 приглашаем всех на субботник по уборке придомовой территории. Самого удачливого участника субботника ждет приз - 5 бутылок шампанского, - сообщают в группе УК в соцсетях.

На субботнике все средства хороши! Фото: скриншот.

Для того, чтобы побороться за игристый выигрыш по традиции надо: вступить в сообщество, сделать репост записи и закрепить его у себя на странице до 21 мая, когда и будут подведены итоги, а в комментариях к посту необходимо поставить порядковый номер и прикрепить селфи с субботника. Победителя определит генератор случайных чисел.

Пока желающих побороться за главный приз немного - всего один человек. Но если учесть, что само событие еще не состоялось, то скорее всего акцию ждет успех. А вот руководство управляющей компании от комментариев по поводу такого креатива отказалось, попросив прислать письменный запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU