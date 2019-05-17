Мурманский таксист оказался беглым преступником с фальшивым паспортом и правами
Гость Заполярья показал настоящие чудеса маскировки, чтобы улизнуть от правоохранительных органов. Но сотрудники полиции все-таки оказались хитрее. В результате мужчина, которого разыскивали сразу в нескольких государствах, оказался пойманным в Мурманской области.
Найти беглого преступника удалось сотрудникам уголовного розыска. Как именно, к сожалению, не сообщается, но проницательности полицейских остается позавидовать. Ведь, как оказалось, все это время разыскиваемый мужчина жил под чужими документами.
Несколько лет назад герой заметки совершил преступление на территории РФ и скрылся. Мужчину объявили в межгосударственный розыск. Шустрый правонарушитель тут же прикупил поддельные документы, в том числе, фальшивые права.
И то, и другое нетрудно заполучить в Москве, где мужчина и совершил нелегальную покупку. Впрочем, оставаться в столице 41-летний беглец не стал - рванул в Мурманск. И благополучно «залег на дно», устроившись водителем такси.
- На момент задержания мужчина предъявил документы гражданина Республики Киргизия, которые вызвали подозрения у оперативников. После изъятия отпечатков пальцев и проведенного сравнительного исследования выяснилось, что предъявленный документ поддельный, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.
Мурманчанина отправили в следственный изолятор. Помимо старых грехов, за которые его разыскивали в нескольких государствах, мужчина обзавелся еще одним уголовным делом. Оборот фальшивых документов карается арестом на срок до полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU