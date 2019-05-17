В аэропорту «Мурманск» крытую стоянку сравняли с землей

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-17T15:16:54+03:00

Только перекопанная земля напоминает о том, что на этом месте много лет работала прекрасная крытая стоянка. Фото: Кольский район: что есть и что будет?

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Ломать - не строить! От крытой стоянки в аэропорту «Мурманск», которую несколько лет возводил и совершенствовал индивидуальный предприниматель Геннадий Машков, не оставили камня на камне. Бизнесмен проиграл все возможные суды, и 25 апреля в главной воздушной гавани Заполярья приступили к сносу парковки. Машкова обещали поддержать в правительстве региона, но надежды предпринимателя рухнули уже на следующий день.

- За две недели стоянку сравняли с землей. Снесли навесы, гараж, склад, а заодно срезали забор и шлагбаумы, хотя участок пока находится у меня в частной собственности. А сейчас загнали туда технику и вывозят даже землю, которой была отсыпана болотистая местность, - рассказывает «КП» Геннадий. - Все материалы: стальные уголки, дерево, брус, профнастил и так далее вывезены, хотя по факту эта моя собственность - ведь это все я когда-то закупал на свои кровные.

Пока бизнесмен с ностальгией вспоминает, что его клиенты отзывались о стоянке как о самой красивой и надежной и не только на территории Мурманской области. Чем дальше будет заниматься, Геннадий Машков пока не знает - ему надо привести в порядок мысли и чувства. А в мурманском аэропорту убедительно просят владельцев авто, оставивших их на когда-то крытом паркинге, поскорее убрать своих «железных коней». Реконструкция привокзальной площади у главной воздушной гавани Заполярья уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU