Из-за ремонта теплотрасс в Мурманске перекроют центр

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-17T14:53:36+03:00

Будем надеяться, что эта работа поможет избежать происшествий зимой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все работы проводятся по согласованию с администрацией города

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Совсем скоро наступит лето - период отдыха для горожан, планирующих отпуск, и пора упорной работы для коммунальщиков. За короткий срок вторым предстоит провести капитальный ремонт теплотрасс в Мурманске, из-за чего возникнут временные ограничения для водителей.

– С 20 мая и до конца августа продлятся работы на улице Софьи Перовской от дома №18 до дома №14. Более того, за летний период будет заменен участок теплотрассы на улице Дзержинского между домами №6 и №8 и домом №2 на улице Самойловой, – сообщили «КП» сегодня в Мурманской ТЭЦ.

Энергетики также переложат теплотрассу вдоль дома №2 на Дзержинского и обновят более 100 метров от торгового центра «Русь» в сторону проспекта Ленина с пересечением проезжей части. Продолжится работа по перекладке магистрали на улице Книповича.

На период ремонта будет частично ограничиваться движение автотранспорта. Отметим, что работы проводятся по согласованию с администрацией Мурманска.

– Мы продолжаем кампанию по обновлению теплотрасс в центре города, которые отвечают за надежное теплоснабжение потребителей. Просим автомобилистов и жителей с пониманием отнестись к важности проводимых работ, – отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

Всего при подготовке к новому отопительному сезону 2019-2020 годов в столице Заполярья будет заменено более километра теплосетей. По окончании каждого этапа работ на участках пройдут работы по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU