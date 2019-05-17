После возгорания SSJ-100 в «Шереметьево» измениться нумерация рейса SU-1492

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-17T13:47:01+03:00

При пожаре погиб 41 человек, 26 из них - жители Мурманской области. Фото: Людмила ШЕКА

Начиная с 20 мая, полеты из Москвы в Мурманск будут выполняться как SU-1316

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В летнем расписании мурманского аэропорта появятся незначительные изменения, вызванные трагедией 5 мая, когда в результате возгорания самолета Sukhoi Superjet-100 в «Шереметьево» погиб 41 человек.

Из онлайн-табло аэропорта «Мурманск» следует, что рейс SU-1492, который выполнял в тот день злополучный борт, будет переименован. Начиная с 20 мая 2019 года, SU-1492 и SU-1493 заменят на SU-1316 и SU-1317.

Эту информацию следует учитывать пассажирам компании «Аэрофлот».

Расписание на airport-murmansk.ru. Скриншот сайта.

Напомним, сейчас эксперты назвали предположительную ошибку пилотов сгоревшего SSJ-100, допущенную при приземлении. Как свидетельствуют данные самописцев, пилоты смогли зайти на посадку со второй попытки, с необходимой скоростью, но затянули и перелетели расчетную точку приземления. На середине взлетно-посадочной полосы самолет все еще не коснулся ее колесами, поэтому экипаж начал направлять его к земле.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

ИСТОЧНИК KP.RU