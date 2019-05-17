2019-05-17T09:41:55+03:00
Общество

Апатитская принцесса тайно покрестила наследника британской короны

Екатерина Малышева родила принцу Эрнсту Августу Гонноверскому сына в марте
Елена МОЛОДЦОВА
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Крестины прошли в узком кругу. Фото: mosregtoday.ruКрестины прошли в узком кругу. Фото: mosregtoday.ru
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С тех пор, как уроженка Апатитов Екатерина Малышева стала членом королевской семьи, журналисты ей живо интересуются. Напомним, девушка вышла замуж за принца Эрнста Августа Гонноверского, наследника британского престола, и стала именоваться Ее Королевским Высочеством наследной принцессой Екатериной Ганноверской.

Кстати, в последнее время репортеры все больше внимания уделяют не одежде именитого дизайнера – у северянки свой бренд EKATsuits, а ее частной жизни. Пару лет назад вездесущие папарацци заметили округлившейся животик принцессы Екатерины, а через несколько месяцев она родила дочку Елизавету. Теперь же пронюхали, что Екатерина вместе с супругом в тайне от всех покрестили наследника Вельфа Августа – малыш появился на свет в марте.

- Церемония была закрытой и прошла в узком кругу в немецком замке Мариенбург в Нижней Саксонии, который с середины XIX века служит летней резиденцией королей Ганновера. Обряд проходил в камерной атмосфере. На нем присутствовали сами молодые родители с дочкой Елизаветой и несколько других родственников. Крестной маленького принца стала 22-летняя греческая принцесса Мария-Олимпия, - сообщает издание Hola.

ИСТОЧНИК KP.RU

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