2019-05-16T15:58:00+03:00
Общество

Мурманский врач отработал в Лондоне навыки по протезированию плеча

Для этого пришлось потренироваться на особых «пациентах», которые уже не нуждаются в лечении
Иван ПЕТРОВ
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Врач из Мурманской области практиковался в Лондоне. Сергей Боженко заведует отделением травматологии в одной из городских больниц. [снимок носит иллюстративный характер]Врач из Мурманской области практиковался в Лондоне. Сергей Боженко заведует отделением травматологии в одной из городских больниц. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Что такое кадавр? В современном обществе это слово не употребляют. Разве что любители ролевых игр в жанре фэнтази вспомнят таких противников. На самом деле, так называют тело усопшего человека, ставшее материалом для исследований.

Кадавры всегда помогали науке. Используются они также во время медицинских стажировок. Одно из таких мероприятий в Лондоне в начале мая посетил наш земляк, мурманский врач Сергей Боженко. В ходе обучения специалист отточил навыки по протезированию плеча.

Обучение длилось два дня и проводилось на базе высокотехнологичного кадаверного центра с лабораториями по артроскопии . В первой половине дня проходили презентации экспертов из Великобритании, США, Италии, Прибалтики, где рассматривались вопросы нестабильности плеча. Во второй половине каждому медику выдавали образец современного импланта и разрешали попрактиковаться на «пациентах». Кадавры, понятное дело, чувствительностью не обладают, зато анатомия практически идентична живому пациенту.

- Протезирование плеча - часто встречающаяся операция среди пациентов. В год наше отделение выполняет около 130 таких операций по федеральным квотам, то есть бесплатно для пациентов. В закупке современные импланты стоят дорого, поэтому важно научится максимально качественно их устанавливать, - рассказал заведующий отделением травматологии в многопрофильном центре имени Пирогова Сергей Боженко.

Подобная тренировка врача за границей пойдет на пользу жителям Мурманской области, ведь каждый из нас рискует попасть в ситуацию, когда плечо сломано или разрушен сустав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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