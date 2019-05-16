В Мурманской области создадут единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-16T13:43:29+03:00

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Сразу после своего назначения врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил запустить в регионе «горячую линию» ЖКХ, где в первую очередь собирали обращения граждан, касающиеся уборки снега во дворах и на крышах домов. Сейчас же местные власти решили пойти дальше, создавав единую службу контроля и надзора в сфере ЖКХ.

– Мы не можем изменить облик наших городов моментально, но просто привести их в порядок муниципалитетам вполне по силам. В этом смысле создание настоящей, с другими «мышцами» службы контроля - это принципиальная задача, – подчеркнул глава области на очередной встрече с общественным советом при ГЖИ.

Главный жилищный инспектор Алена Кузнецова пояснила, что служба, создающаяся на базе Госжилинспекции, объединит все существующие и включит в себя новые механизмы контроля жилищно-коммунального хозяйства. Главное, чтобы система была универсальной, удобной и понятной для населения.

Создание единой службы контроля и надзора в ЖКХ - отдельный пункт Плана дополнительных мероприятий правительства Заполярья по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год.

Уже к 1 августа планируется ввести в регионе постоянную «горячую линию» по вопросам ЖКХ. Через месяц после этого, к 1 сентября, во всех муниципалитетах должны появиться представительства ГЖИ, а в области в целом - система централизованного жилищного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU